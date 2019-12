Réseaux d'implication :

Impliqués dans différents réseaux sur le territoire du Languedoc-Roussillon (comme Habiter c'est choisir, éCOhabitons, l'association Habitat Participatif LR, Colibris, ESS, ...), la Scic Hab-Fab propose différents services auprès des particuliers, des professionnels de l'habitat et des collectivités pour développer l'habitat participatif :- Sensibilisation et information- Diagnostique, études de faisabilité et incubation de projets- Assistance à maîtrise d'ouvrage et entreprise de rénovation pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs projets opérationnel- Aide à la gestion des coopératives d'habitants en phase fonctionnement